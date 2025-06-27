Taraflar uzlaştı; koruma altındaki çocukların ihtiyaçları karşılandı

SAMSUN’da, ‘Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ dosyasında görev alan 8 uzlaştırmacı, tarafları uzlaştırarak hem toplumsal barışa katkı sağladı hem de Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile oldu. Uzlaştırma kapsamında 500 bin TL değerinde çeşitli yardım malzemesi kuruma teslim edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu koordinesinde yürütülen ‘Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma dosyasında uzlaştırmacılar taraflarla yürüttükleri görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılmasını sağladı. Uzlaşmada mağdur tarafın talebi üzerine, 18 yaşından küçük 92 çocuğun barındığı Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne yaklaşık 500 bin TL değerinde çeşitli malzeme, karşı taraftan temin edildi. Kuruma teslim edilenler arasında; su sistemleri için genleşme tankı ve kum filtre sistemi, 10 baza ve yatak, çim biçme makinesi, telsiz telefonlar, 1 yıl boyunca çocukların doğum günlerinde müzik grubu hizmeti, futbol, basketbol ve voleybol topları, voleybol filesi, kaleci eldivenleri, elektrik süpürgesi ve çamaşır makinesi yer aldı.