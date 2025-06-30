Konserde kendisini uyaran çocuğu bıçakladı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde düzenlenen konserde sahneyi göremediği gerekçesiyle kendisini uyaran E.E.’yi (16) bıçakladığı öne sürülen D.T. (25), gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde Batıpark’ta düzenlenen Alişan konserinde E.E., tartışma yaşadığı D.T. tarafından sol solundan ve sağ bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. E.E. polise verdiği ifadede, D.T.’nin eşini omzuna aldığını, sahneyi göremediği gerekçesiyle şüpheliyi uyardığını ve bu sebeple çıkan tartışmada kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli D.T.’yi yakalayıp gözaltına aldı. D.T. ise E.E.’yi kendisinin bıçaklamadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.