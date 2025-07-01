SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, orman yangınlarına ilişkin, "Yangın ilk çıktığı anda 1 litre suyla söndürülürken, 10'uncu dakikada 1000 litre su bile çoğu zaman fayda etmiyor. Uçaktan atılan su sadece yangını geciktirir, esas mücadele yerde yapılır" dedi.

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken, uzmanlar da yangınların felakete dönmemesi için uyarılarda bulunuyor. Samsun OMÜ Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, "Bakın bugün yangınlarda belki can kaybı yaşamıyoruz ama ağaçlarımızı, ormanda yaşayan hayvanlarımızı, oradaki ekolojik dengeye, habitata zarar veriyoruz. Bunların hepsi bize geri dönecek. Zarar olarak geri dönecek. Yangın ilk çıktığı anda 1 litre suyla söndürülürken, 10'uncu dakikada 1000 litre su bile çoğu zaman fayda etmiyor. Uçaktan atılan su sadece yangını geciktirir, esas mücadele yerde yapılır. Zeytinlikler yanıyor ki bunlar çok uzun süre yanan bitkiler. Basit önlemlerle belki de ormanlarımızda bu kadar çabuk yanan, bu orman ağaçlarımızın türlerini değiştirerek, biraz daha yanmaya mukavemet gösterebilecek ağaç türleriyle destekleyebiliriz" dedi.