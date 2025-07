Husumetlisini parkta bıçakla yaraladı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde husumetlisi M.İ.’yi (26) bıçakla bacağından yaralayan Y.E.S. (23), gözaltına alındı.

Olay, dün İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi’nde bir parkta meydana geldi. Arkadaş ortamında birlikte oturan Y.E.S. ile daha önceden husumetli olduğu M.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Y.E.S., M.İ.’yi bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.İ., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E.S. bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.