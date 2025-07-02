Kavgaya müdahale eden polise saldırdı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Subaşı Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki bir perdecinin önünde meydana geldi. Park meselesi yüzünden taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye motorize yunus ekipleri sevk edildi. Taraflardan L.K., kavgaya müdahale eden ekipleri kadın polise tekme attı. Saldırının ardından takviye ekip istendi. Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde park meselesi nedeniyle çıkan kavgaya müdahale eden ekipteki kadın polise, taraflardan L.K. tekme attı. Polis 5 kişiyi gözaltına alırken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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