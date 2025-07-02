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        Kavgaya müdahale eden polise saldırdı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde park meselesi nedeniyle çıkan kavgaya müdahale eden ekipteki kadın polise, taraflardan L.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:20
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        Kavgaya müdahale eden polise saldırdı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde park meselesi nedeniyle çıkan kavgaya müdahale eden ekipteki kadın polise, taraflardan L.K. tekme attı. Polis 5 kişiyi gözaltına alırken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, İlkadım ilçesi Subaşı Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki bir perdecinin önünde meydana geldi. Park meselesi yüzünden taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye motorize yunus ekipleri sevk edildi. Taraflardan L.K., kavgaya müdahale eden ekipleri kadın polise tekme attı. Saldırının ardından takviye ekip istendi. Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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