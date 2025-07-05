Evde çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı

SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan Suriye uyruklu İbrahim K. (84), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çalışan vantilatörden çıktığı öne sürülen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda 3 katlı bir binanın en üst katındaki evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Birlikte yaşadığı oğlu, gelini ve 3 torunu dışarıda olan Suriye uyruklu İbrahim K. evde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, İbrahim K.’yi kurtarıp, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen İbrahim K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

Çalışan vantilatörden kaynaklandığı öne sürülen yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.