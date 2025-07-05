Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Evde çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan Suriye uyruklu İbrahim K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:42 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan Suriye uyruklu İbrahim K. (84), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çalışan vantilatörden çıktığı öne sürülen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda 3 katlı bir binanın en üst katındaki evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Birlikte yaşadığı oğlu, gelini ve 3 torunu dışarıda olan Suriye uyruklu İbrahim K. evde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, İbrahim K.’yi kurtarıp, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen İbrahim K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

        Çalışan vantilatörden kaynaklandığı öne sürülen yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?

        Benzer Haberler

        Samsun'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Samsun'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildird...
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç, altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildird...
        Vezirköprü'de yangın çıkan kilerde hasar oluştu
        Vezirköprü'de yangın çıkan kilerde hasar oluştu
        Samsun'da çıkan yangın bir ev ve ahırda hasara yol açtı
        Samsun'da çıkan yangın bir ev ve ahırda hasara yol açtı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Yeşilay ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliği toplantısı y...
        Yeşilay ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliği toplantısı y...