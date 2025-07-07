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        Erkek arkadaşının dövdüğü Sevda, 22 gün sonra öldü

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde erkek arkadaşı Kemal Gündoğdu (41) tarafından dövülen Sevda Türker (44), 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:35
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        Erkek arkadaşının dövdüğü Sevda, 22 gün sonra öldü
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde erkek arkadaşı Kemal Gündoğdu (41) tarafından dövülen Sevda Türker (44), 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 15 Haziran’da Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Kemal Gündoğdu ile alkollü eğlence mekanında çalışmasını istemediği Sevda Türker arasında bu nedenle tartışla çıktı. Tartışma sırasında Gündoğdu, Türker’i dövdü. 17 Haziran saat 05.00 sıralarında fenalaşan Türker, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Sevda Türker, 2 gün önce erkek arkadaşı tarafından dövüldüğünü söyleyince doktorlar polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, gemide aşçılık yapan Gündoğdu’yu aynı gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kemal Gündoğdu, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Hastanede tedavisi süren Sevda Türker, sabah saatlerinde 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan ön otopside Sevda Türker’in beyin kanaması sebebiyle öldüğü belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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