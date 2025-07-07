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        Motosikletini yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye para cezası

        SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, motosikletini yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:25
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        Motosikletini yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye para cezası
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        SAMSUN’un Yakakent ilçesinde, motosikletini yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Olay, Yakakent ilçesi Samsun-Sinop kara yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletini üzerine uzanarak kullanan sürücüyü fark eden bir araç sürücüsü, o anları kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine çalışma başlatan Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit etti. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası kesildi.

        Trafik ekipleri, hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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