Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ezginur Türkmen, Türkiye'yi Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde atıcılık yarışında temsil edecek

        KUZEY Makedonya'nın Üsküp kentinde yapılacak olan 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne Atıcılık dalında tek kadın sporcu olarak Türkiye'yi Samsun'dan Ezginur Türkmen temsil edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ezginur Türkmen, Türkiye'yi Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde atıcılık yarışında temsil edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KUZEY Makedonya’nın Üsküp kentinde yapılacak olan 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’ne Atıcılık dalında tek kadın sporcu olarak Türkiye'yi Samsun'dan Ezginur Türkmen temsil edecek.

        Üsküp’te 20-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’ne 14 spor dalından 48 ülke katılacak. Olimpiyatlara Türkiye de 61 kız ve 58 erkek olmak üzere toplam 119 genç sporcu ile katılım sağlayacak. Samsun Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan Atıcılık Sporcusu Ezginur Türkmen’de Türkiye’yi tek kadın atıcılık sporcusu olarak olimpiyatlarda temsil edecek.

        Sporcusu Ezginur’a çok güvendiğini belirten Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atıcılık Antrenörü Murat Gürsel, “Ezginur, 4 yıldır bizimle beraber. Spora başladığı ilk günden bu yana aksatmadan antrenmanlarını eksiksiz yapıyor. Buda kendisine başarıyı getirdi” dedi.

        Olimpiyatlara atıcılık dalında tek kadın olarak katılmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Atıcılık Sporcusu Ezginur Türkmen, “Atıcılık sporuna 4 yıl önce Murat Gürsel hocam ile başladım. 4 yıl içerisinde birçok dereceler elde ettim. Çalışmalarımı Şehit Mustafa Serin Atış poligonunda aksatmadan devam ettim. Şubat ayında U18 sporcusu olarak Milli takıma seçildim. Şimdi ise Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali yarışmasına Türkiye'den tek kadın sporcu olarak gitmeye hak kazandım. Amacım partnerim olan ve İzmir’den katılan sporcusu Ömer Tuna Göktekin ile beraber Avrupa'da derece elde edip, Türkiye'mize madalya ile dönmek. Ülkemizi gururlandırmak istiyorum” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü

        Benzer Haberler

        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Milli judocular, Samsun'daki ortak kampta şampiyonalara hazırlanıyor
        Milli judocular, Samsun'daki ortak kampta şampiyonalara hazırlanıyor
        Samsun'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Samsun'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da su kanalının beton deposuna çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Samsun'da su kanalının beton deposuna çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı
        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı