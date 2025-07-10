Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren şüpheli ve 2 arkadaşı adliyede

SAMSUN'unİlkadım ilçesinde 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada, otomobili ile Mehmet Kalay'ın (39) üzerinden 2 kez geçerek ölümüne neden olan U.Y. (32) ile yanındaki 2 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki İlkadım Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü arka tarafında meydana geldi. U.Y., M.Y. (35) ve A.G. (38) ile Mehmet Kalay (39) ve akrabası İ.K. (37) arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında U.Y., otomobille iki kez Mehmet Kalay'ın üzerinden geçti. Taraflar olay yerinden kaçarken, Kalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalay'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürülürken, U.Y. ile kavgaya karışan M.Y., A.G. ve İ.K. yakalandı.

‘ÖNÜME, ÇIKTI, BİLEREK YAPMADIM’

İ.K. polisteki ifadesinin ardından salıverilirken, 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. U.Y., adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Önüme çıktı, bilerek yapmadım" dedi.

Bu arada her iki tarafın da alkolün etkisinde olduğu, U.Y.'nin 19, Mehmet Kalay'ın 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.