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        Samsunspor, defans oyuncusu Joe Mendes ile sözleşme imzaladı

        –SAMSUNSPOR, İsveçli defans oyuncusu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:41 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:45
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        Samsunspor, defans oyuncusu Joe Mendes ile sözleşme imzaladı
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        –SAMSUNSPOR, İsveçli defans oyuncusu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alacak Samsunspor’da, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Son olarak Portekiz ekiplerinden Braga’da forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Joe Mendes, Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz, İsveçli oyuncu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Joe! Başarılarla dolu bir Samsunspor yolculuğu seni bekliyor” ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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