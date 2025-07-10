Samsunspor, defans oyuncusu Joe Mendes ile sözleşme imzaladı

Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz, İsveçli oyuncu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Joe! Başarılarla dolu bir Samsunspor yolculuğu seni bekliyor” ifadelerine yer verildi.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alacak Samsunspor’da, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Son olarak Portekiz ekiplerinden Braga’da forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Joe Mendes, Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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