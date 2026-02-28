Samsunspor, Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 31 puan topladı. Ligde geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi, Gaziantep FK’yi yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Samsunspor'da tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

