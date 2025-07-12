Samsunspor, Anthony Musaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

SAMSUNSPOR, Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday’de forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1.82 boyundaki Musaba, 2024-2025 sezonunda toplam 29 müsabakaya çıkarak, bu maçlarda 3 gol ve 6 asist başarısı gösterdi.

Samsunspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Atatürklü armamızla nice başarılara imza atman dileğiyle. Hoş geldin Anthony” ifadelerine yer verildi.