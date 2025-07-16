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        Gazi Tümgeneral Ala: 25 kez ameliyat oldum, canımı vermeye her zaman hazırım

        SAMSUN Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, "15 Temmuz'da vücuduma yediğim kurşunlardan dolayı son 9 yılda 25 kez ameliyat oldum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:31 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:35
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        Gazi Tümgeneral Ala: 25 kez ameliyat oldum, canımı vermeye her zaman hazırım
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        SAMSUN Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, “15 Temmuz’da vücuduma yediğim kurşunlardan dolayı son 9 yılda 25 kez ameliyat oldum. Mevcut 9 parmağım ve hayatımı bu millet uğruna feda ederek, bu vatan için canımı vermeye her zaman hazırım” dedi.

        Samsun’da ‘Zaferin Adı Türkiye’ yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı’nda anma programı düzenlendi. Onur Anıtı’nda başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. 15 Temmuz 2016 tarihinde olduğu gibi vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Yürüyüş ve anma programına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Onur Anıtı’nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşün ardından meydanda anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bando Komutanlığı’nın gösterisi ile başladı. Ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ekibi Vali Orhan Tavlı’ya sancağı teslim etti.

        ‘9 PARMAĞIM İLE BU VATAN İÇİN CANIMI VERMEYE HAZIRIM’

        Öğrencilerin şiir okuması ve 15 Temmuz konulu belgesellerin izlenmesinin ardından kürsüye çıkan Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, “Vatan uğruna mücadelede şehit veya gazi olmak nasip işidir. O akşam bize gazilik nasip oldu. Bin yılık şüheda topraklarını 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Biz biliyoruz ki 15 Temmuz gecesi dar-ül-beka’ya uğurladığımız yiğitler şehitlere sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşu oldular. Rabbimin şehitlerimizi sevgili Habibinin Livaü’l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında şereflendirsin. Bizi de onlarla beraber şeref yap etsin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, silahlarına velhasıl hainlere karşı koyarken yaralanan gazilerimize de sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Teşebbüs edecekleri de kahru perişan eylesin. Hep dediğim gibi beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı için Allah'ıma hamdüsenalar ediyorum. Naçizane bahsettiğim üzere bendeniz de vücuduma yediğim kurşunlardan dolayı son 9 yılda 25 kez ameliyat oldum. Esasında o gece bütün sözleri 253 şehit ve 2 bin 737 gazimiz söyledi. Ancak eğer kalan söz var ise mevcut 9 parmağım ve hayatımı bu millet uğruna feda ederek tekrar söz söylemeye ve bu vatan için canımı vermeye her zaman hazırım” dedi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı da “Stratejik kurumlarımızın içine sızarak demokrasimize kasteden hain FETÖ darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırlanması için destan niteliğinde olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tıpkı 9 yıl önce olduğu gibi bugün de milletçe birbirimize kenetlenmenin omuz omuza olmanın onur, gurur ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. İlk adımı Samsun’umuzda atılan Milli Mücadele destanıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Aziz Türk Milleti’nin bizlere en değerli miras olarak emanet ettiği Cumhuriyet’imize sonsuza kadar sahip çıkacak, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle her bakımdan müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, 15 Temmuz konulu şiirini seslendirdi.

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