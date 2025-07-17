SAMSUN’un Bafra ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Bafra ilçesi Kızılırmak Seddesi’nde yapımı devam eden millet bahçesinin alanında çalışan bir işçi, sabah saatlerinde sulama kanalında hareketsiz yatan kadını fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sulama kanalındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.