İnşaattan düşen ustanın bacağına demir saplandı; olay kamerada

SAMSUN'un Atakum ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşüp, bacağına demir saplanan tuğla ustası Ahmet S. (55), ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Atakent Mahallesi 3110 Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Tuğla ustası olan Ahmet S., inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybedip birinci kattan düştü. Ahmet S.'nin sol bacağına demir saplandı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet S., ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.