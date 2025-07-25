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        Yeğeniyle sevgili olduğu için kapısına geleni bıçakladı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde yeğeniyle sevgili olduğunu öğrenip evine gelen Serkan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:20
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        Yeğeniyle sevgili olduğu için kapısına geleni bıçakladı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde yeğeniyle sevgili olduğunu öğrenip evine gelen Serkan D.’yi (44) bıçakla yaralayan Rahman G. (30), gözaltına alındı. Şüphelinin 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5059'uncu Sokak'taki evde meydana geldi. Serkan D., yeğeni Leyla D. ile Rahman G.’nin sevgili olduğunu öğrendi. Serkan D., Rahman G.’nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rahman G., Serkan D.’yi sol karın boşluğundan bıçakla yaraladı.

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan, şüpheli Rahman G.’nin 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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