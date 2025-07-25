Yeğeniyle sevgili olduğu için kapısına geleni bıçakladı

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan, şüpheli Rahman G.’nin 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5059'uncu Sokak'taki evde meydana geldi. Serkan D., yeğeni Leyla D. ile Rahman G.’nin sevgili olduğunu öğrendi. Serkan D., Rahman G.’nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rahman G., Serkan D.’yi sol karın boşluğundan bıçakla yaraladı.

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