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Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, yapımı süren yüzme havuzu çalışmalarını inceledi

AA

Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, yapımı süren yüzme havuzu çalışmalarını inceledi

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yapımı devam eden yüzme havuzunun çalışmalarını inceledi.

Çarşamba Belediyesince 6 bin 270 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzu projesinin içinde çocuk havuzu ve seyirci tribünleri de yer alacak.

Yüzme havuzundaki çalışmalarını inceleyen Doğan, ilçede her türlü spor branşını desteklediklerini söyledi.

Çarşamba'nın spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarla örnek bir ilçe olduğunu belirten Doğan, "Çarşambalı sporcularımız da hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda bizleri başarıyla temsil ediyor. Gençlerimiz eğitimlerinin yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri, hayatlarına katkıda bulanabilecek aktivitelerle, spor dallarıyla ilgilensinler istiyoruz. Yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzumuz da bu anlamda önemli bir değer olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yüzme havuzu projesinin geçen ay başladığını, hızlı şekilde çalışmaların devam ettiğini anlatan Doğan, "Havuzumuz 400 metrekare, çocuk havuzumuz ise 95 metrekare olacak. Çocuk havuzumuzda geleceğin yüzücülerini yetiştirebilmeyi umut ediyoruz. Engelli vatandaşlarımıza da uygun bir tesis olacak. İlçemiz ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.


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