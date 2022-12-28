Örencik Tarım Kredi Kooperatifi yeni hizmet binasının açılışı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan 1117 Sayılı Örencik Tarım Kredi Kooperatifinin yeni hizmet binası, törenle hizmete girdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci, binanın açılışında yaptığı konuşmada, Samsun Bölge Birliği olarak 4 ilde 66 birim kooperatifiyle 50 bin çiftçi ortaklarına hizmet sunulduğunu söyledi.



Bafra'nın bölge birliklerinin faaliyet alanındaki lokomotif ilçelerin başında geldiğini anlatan Cebeci, "Bafra ilçemizde 6 kooperatifimiz, 1 hizmet büromuz ve iştirak şirketimize ait yıllık 70 bin ton işleme kapasiteli çeltik fabrikası ile ülkemiz için büyük katma değer yaratılmaktadır." dedi.



Cebeci, Örencik Tarım Kredi Kooperatifinin 1948 yılında kurulduğuna işaret ederek, "37 mahallede yaklaşık 500 kayıtlı ortağı ile yüzlerce üreticiye hizmet vermektedir. 50 yıldan fazla süre önce yapılmış eski hizmet binası, ekonomik ömrünü tamamlamış ve ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti. Bunun yerine 2020'de inşaatına başladığımız 600 ton kapasiteli deposu, tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanmış ofis alanı, daha kullanışlı hale getirdiğimiz açık alanı ile Örencik kooperatifimiz, bundan sonraki süreçte çiftçilerimize daha iyi şartlarda hizmet verecek hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.







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