Samsun, Kastamonu ve Tokat'ta EYT'li vatandaşlar SGK önünde yoğunluk oluşturdu

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SAMSUN (AA) - Samsun, Kastamonu ve Tokat'ta, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde (SGK) yoğunluğa neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, erken saatlerde Samsun SGK İl Müdürlüğüne gelmeye başladı.

Prim günlerini doldurmak isteyenler, borçlanma talep dilekçesini görevlilere verdi.

46 yaşındaki Birol Bıdık, EYT kararını uzun zamandır beklediğini dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. 6 ay öncesinde emekliliğimi 10 yıl olarak hesaplıyordum. Bu bize piyango gibi oldu." dedi.

51 yaşındaki Kibar Sözen, kararın vatandaşa sunulan bir güzellik olduğunu vurgulayarak, askerlik dönemi hariç 7 bin 890 prim günü bulunduğunu ifade etti.

- Kastamonu

Kastamonu'da da prim gün sayısını öğrenmek isteyenler, sabah erken saatlerinden itibaren kent merkezindeki SGK binası önüne geldi.

Sıranın kendisine gelmesini bekleyen vatandaşlar, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu.

Sıra bekleyenlerden Harun Haliloğlu, eşinin emeklilik durumunu öğrenmek için geldiğini belirterek, "Devletin yaş sınırını kaldırması iyi bir şey. Karar bizi mutlu etti." diye konuştu.

Ali Sami Tuğlu, EYT kararıyla ilgili detayları öğrenmek için geldiğini anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan memnun kaldım. Detayları öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu önünde bekliyoruz." diye konuştu.

Mustafa Yıldırım, Taşköprü ilçesinden geldiğini aktararak, "1997'de işe girdim. İşe girdiğimde 16 yaşındaydım. Sigorta girişi olarak 18 yaş mı baz alınacak, öğrenmek için sıra bekliyorum." dedi.

- Tokat

Tokat'ta da vatandaşlar, EYT ile ilgili kararın detaylarını öğrenmek için SGK binası önünde sıra oluşturarak, görevlilere sorular sordu.

Bazı vatandaşlar, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde davul çalarak kararı kutladı.





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