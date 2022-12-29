Samsun Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesi müzikleriyle yeni yıl konseri verdi

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyanın en popüler bale eserlerinden biri olan "Fındıkkıran"ın müziklerinden oluşan yeni yıl konseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, 2022'nin son etkinliğinde ünlü Rus besteci Çaykovski'nin bestelediği ve yılbaşı arifesinde canlanan oyuncak asker Fındıkkıran ile küçük Clara'nın masalsı ve büyüleyici dünyasını anlatan "Fındıkkıran" balesinin müziklerinden oluşan seçkiyi, sanatseverlerin beğenisine sundu.

SAMDOB orkestrasınca Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda düzenlenen konser, sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.





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