Samsun'da öğretmenler ve öğrenciler bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekti

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen proje kapsamında, öğretmenlerle öğrencileri futbol maçı yaptı.

Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçirilen "Bağımlılık Öldürür Spor Güldürür Projesi"nin tanıtım ve açılışı okulun spor salonunda gerçekleşti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Canik Kaymakamı Mahmut Halhal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen programda, projenin tanıtımı yapıldı.

Vali Dağlı, burada yaptığı konuşmada, gençleri bağımlılıktan korumak, sağlıklı yaşam ve akranlararası işbirliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen projeyi oldukça önemsediklerini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin başarılı olması için toplumun tüm kesimlerinin desteğinin önemine vurgu yapan Dağlı, "Eğitim yuvası okullarımızı da bu mücadelenin başarıya ulaşmasında kilit rol üstlenen bir alan olarak görüyoruz. Okullarımızda yürüttüğümüz bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının yanı sıra kulüpler ve sportif faaliyetler de gençlerimizi bağımlılıktan kurtarma, bağımlı olma risklerini en aza indirme noktasında oldukça önemli bir fayda sağlamaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Dağlı'nın başlatma vuruşuyla matematik, beden eğitimi ve rehberlik öğretmenlerinden oluşan takım ile öğrenciler, futbol müsabakasında mücadele etti.

Projenin koordinatörü rehberlik öğretmeni Birgül Karaçalı, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının okullarda bağımlılığı önlemek olduğunu ifade ederek, "Okulumuzda sporla beraber gençlerimizin boş vakitlerini değerlendirelim, onları iyi şeylere yönlendirelim istedik. Dedik ki, 'Bağımlılık Öldürür Spor Güldürür.' Sağlıklı yaşamla bunu birleştirmek istedik. Amacımız, gençleri, boş vakitlerinde spor gibi iyi şeylere yönlendirip bağımlılıktan uzaklaştırmak." diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni ve müdür yardımcısı Damla Güler de öğrencilerine örnek olmak ve onları bağımlılıktan uzak tutmak istediklerini söyledi.

Müsabakaya katılan 9. sınıf öğrencisi Ceren Çorapsız da öğretmenleriyle maç yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Biraz zorladılar bizi. Gayet eğlenceli ve güzel geçti. Amaçlanan spora ve sağlıklı bir yaşama bizi teşvik etmek." diye konuştu.

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