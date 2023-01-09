Samsun'da öğretmenler ve öğrenciler bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da öğretmenler ve öğrenciler bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekti

AA

Samsun'da öğretmenler ve öğrenciler bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekti

SAMSUN (AA) - Samsun'da, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen proje kapsamında, öğretmenlerle öğrencileri futbol maçı yaptı.

Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçirilen "Bağımlılık Öldürür Spor Güldürür Projesi"nin tanıtım ve açılışı okulun spor salonunda gerçekleşti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Canik Kaymakamı Mahmut Halhal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen programda, projenin tanıtımı yapıldı.

Vali Dağlı, burada yaptığı konuşmada, gençleri bağımlılıktan korumak, sağlıklı yaşam ve akranlararası işbirliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen projeyi oldukça önemsediklerini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin başarılı olması için toplumun tüm kesimlerinin desteğinin önemine vurgu yapan Dağlı, "Eğitim yuvası okullarımızı da bu mücadelenin başarıya ulaşmasında kilit rol üstlenen bir alan olarak görüyoruz. Okullarımızda yürüttüğümüz bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının yanı sıra kulüpler ve sportif faaliyetler de gençlerimizi bağımlılıktan kurtarma, bağımlı olma risklerini en aza indirme noktasında oldukça önemli bir fayda sağlamaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Dağlı'nın başlatma vuruşuyla matematik, beden eğitimi ve rehberlik öğretmenlerinden oluşan takım ile öğrenciler, futbol müsabakasında mücadele etti.

Projenin koordinatörü rehberlik öğretmeni Birgül Karaçalı, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının okullarda bağımlılığı önlemek olduğunu ifade ederek, "Okulumuzda sporla beraber gençlerimizin boş vakitlerini değerlendirelim, onları iyi şeylere yönlendirelim istedik. Dedik ki, 'Bağımlılık Öldürür Spor Güldürür.' Sağlıklı yaşamla bunu birleştirmek istedik. Amacımız, gençleri, boş vakitlerinde spor gibi iyi şeylere yönlendirip bağımlılıktan uzaklaştırmak." diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni ve müdür yardımcısı Damla Güler de öğrencilerine örnek olmak ve onları bağımlılıktan uzak tutmak istediklerini söyledi.

Müsabakaya katılan 9. sınıf öğrencisi Ceren Çorapsız da öğretmenleriyle maç yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Biraz zorladılar bizi. Gayet eğlenceli ve güzel geçti. Amaçlanan spora ve sağlıklı bir yaşama bizi teşvik etmek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da araçlarına sahte basın kartı koyan 2 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Samsun'da araçlarına sahte basın kartı koyan 2 kişi ...
AK Partili Karaaslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Karaaslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kaz tiridi "damak çatlatıyor"
YEREL HABERLER Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kaz tiridi "damak ...
Çamura saplanan traktörü kurtarırken kafasına kütük çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Çamura saplanan traktörü kurtarırken kafasına kütük ...
Samsun'da üretilen bateri zilleri 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Samsun'da üretilen bateri zilleri 30'u aşkın ülkeye ...
GÜNCELLEME - Samsun'da 139 bin 842 sentetik ecza hapı ele geçirildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da 139 bin 842 sentetik ecza hapı ...
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Emre, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Emre, hayatını ...
Samsun'da belediye ekipleri bakıma muhtaç insanların evlerini temizliyor, yemeklerini yapıyor
YEREL HABERLER Samsun'da belediye ekipleri bakıma muhtaç insanların ...
Samsun Batı Park'ta 2022 yılında 50 bin kişi "aile bisikleti" kullandı
YEREL HABERLER Samsun Batı Park'ta 2022 yılında 50 bin kişi "aile ...
Havza'da vefat eden okul müdürü toprağa verildi
YEREL HABERLER Havza'da vefat eden okul müdürü toprağa verildi
Samsun'da 9 bin 580 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 9 bin 580 filtreli sigara kağıdı ele ...
Samsun’da 139 bin 842 sentetik ecza hapı ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun’da 139 bin 842 sentetik ecza hapı ele ...
Samsunsporlu futbolcu Moryke Fofana, ligin ikinci yarısını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Samsunsporlu futbolcu Moryke Fofana, ligin ikinci ...
Okulda annesini öldüren liselinin babası: Koştum ama yetişemedim
YEREL HABERLER Okulda annesini öldüren liselinin babası: Koştum ama ...
Samsun'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Bafra'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bafra'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Karadeniz Bölge Toplantısı Samsun'da yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Karadeniz ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da "VEX Robotics" turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da "VEX Robotics" turnuvası düzenlendi
Bafra'da görme engellilere yönelik bilgisayar işletmenliği kursu açıldı
YEREL HABERLER Bafra'da görme engellilere yönelik bilgisayar ...
Kapıkayafest 26-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak
YEREL HABERLER Kapıkayafest 26-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak
PORTRE - Güreşe adanmış hayat: Yaşar Doğu
YEREL HABERLER PORTRE - Güreşe adanmış hayat: Yaşar Doğu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.