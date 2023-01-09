Samsun'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi Kaan Ege Apaydın'ın (16) kullandığı 48 HP 907 plakalı motosiklet, Kadıköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Aynı yönde seyreden Y.S. idaresindeki 55 SF 843 plakalı otomobil, yola düşen Apaydın ile yardıma gelen yaya Gürkan Ramazan Onay'a çarptı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Apaydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Onay'ın tedavisi ise sürüyor.



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