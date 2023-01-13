Terme'de yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sisli hava, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, sürücüler olası tehlikelere karşı yolda dikkatli ilerledi.





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