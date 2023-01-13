Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da kitap bağış standının açılışına katıldı

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SAMSUN (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Adalet Bakanlığı tarafından "Kitap iyileştirir" sloganıyla ceza infaz kurumları kütüphaneleri için başlatılan kitap bağış kampanyası kapsamında Samsun'daki standın açılışını yaptı.

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunca kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan standın açılışında konuşan Yılmaz, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'a geldiklerini söyledi.

Kitap bağış kampanyasına katıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, "Okumak hayattır. Cezaevinde bulunan mahkum, tutuklu ve hükümlülerin rehabilite sürecinde okuması, önemli bir rehabilitasyon aracıdır. Kampanyada emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığına, Başsavcılığımıza ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, daha sonra standa ilk kitap bağışını gerçekleştirdi.

Programa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Asiye Karababa, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Muhammet Sarı, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Cihan ile adliye ve cezaevi personeli katıldı.





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