        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun ve 6 ilde eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

        Samsun, Sinop, Çankırı, Tokat, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler "Bayrak Sevgisi" temasıyla dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:08 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:08
        Samsun'da Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi bahçesinde öğrenciler, "Bayrak Sevgisi" temalı koreografi etkinliği düzenledi.

        Kırmızı beyaz renklerde giyinen öğrenciler, ellerinde bayraklarla okul bahçesinde Türk bayrağı koreografisi yaptı.

        Okul Müdürü Halil Şişman, AA muhabirine, öğrencilere bayrak sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.


        Şişman, "Milli Eğitim Bakanlığının talimatı, destekleri ve rehberliğinde gençlerimizde var olan bayrak sevgisini desteklemek amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de belirtildiği gibi erdem, değer, eylem çerçevesinde köklerden geleceğe yönelik bayrak sevgisini yoğun bir şekilde yaşamaya çalıştık bugün. Emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        - Sinop

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine öğrenciler ve öğretmenler, okula Türk bayraklarıyla geldi.

        Okul binaları ve sınıfların kırmızı-beyaz renklerle süslendiği kentte, İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, Türk bayrağının devletin varlığını, milletin de birlik ve beraberliğini temsil ettiğini söyledi.

        Türk bayrağının bu milletin ortak değeri olduğuna dikkati çeken Vali Özarslan, şöyle konuştu:

        "Bayrağımızı hep birlikte hep göklerde tutacağız. Yapmamız gereken üç şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bunu yaptığımız sürece bayrağımız hep göklerde olacak. Kalplerimizde sevgisi var olduğu sürece bayrağımız hep yükseklerde olacak."

        - Çankırı

        Çankırı'da okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

        Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okunmasının ardından bir öğrenci tarafından "Bayrak" şiiri okundu.

        Öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da onlara eşlik etti.

        - Çorum

        Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde ikinci dönemin başlaması dolayısıyla "Bayrak Sevgisi" temalı tören düzenlendi.

        Tören dolayısıyla okulun giriş bölümü Türk bayraklarıyla süslendi.

        Ellerinde Türk bayrağıyla törene katılan öğrenciler, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

        Öğrenciler, törende bayrak sevgisini gösteren şiirler okudu.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

        - Tokat

        Tokat'ta okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

        Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okunmasının ardından bir öğrenci tarafından "Bayrak" şiiri okundu.

        Öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

        - Amasya

        Amasya’da 2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

        Tatilin ardından Amasya merkezde 24 bin 477, il genelinde ise toplam 51 bin 645 öğrenci ikinci dönem için yeniden okullarına döndü.


        Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu'nda düzenlenen programa, Amasya Valisi Önder Bakan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir öğrenci "Bayrak" şiirini okudu.

        Daha sonra öğrenciler Türk bayraklarıyla süslenmiş sınıflarına girdi. Bazı öğrenciler de Türk bayrağı temalı giysilerle okullarına geldi.

        Amasya’da tüm okullarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

        - Kastamonu

        Kastamonu’da da okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

        Şehit Şerife Bacı Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu.

        Öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de onlara eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

