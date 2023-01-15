GÜNCELLEME - Bir kişiyi darbettikten sonra telefonunu gasbeden şüpheliye adli kontrol

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İkadım ilçesinde bir kişiyi inşaata götürüp darbettikten sonra telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı.

Karasamsun Mahallesi Galata Sokak'ta, 13 Ocak'ta E.E.S, konuşmak için M.T'yi (17) bir inşaata çağırdı. E.E.S, burada tartışmaya başladığı M.T'yi darbetti.

M.T'nin telefonunu gasbederek kaçan E.E.S'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri E.E.S'yi yakaladı.

M.T'nin telefonu E.E.S'nin üzerinde ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.E.S, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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