İstanbul'da vefat eden avukat Yılmaz Yalçın'ın cenazesi, Alaçam'da defnedildi

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SAMSUN (AA) - İstanbul'da avukatlık yapan ve vefat eden 48 yaşındaki Yılmaz Yalçın'ın cenazesi, Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.



Bir süredir kanser tedavisi gören İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Yalçın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Samsun'a getirilen Yalçın'ın cenazesi için Alaçam ilçesi Beşyol Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.



Yalçın'ın cenazesi, daha sonra şehir mezarlığında defnedildi.



Cenazeye Yalçın'ın ailesi ve yakınları ile arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.





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