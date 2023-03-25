Samsun'da akaryakıt tankerine çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin akaryakıt tankerine çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

H.T. idaresindeki 55 GV 131 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Fakülte Kavşağı'nda sollamak istediği Z.Ö. yönetimindeki 06 DD 7302 plakalı akaryakıt tankerine çarparak devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan T.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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