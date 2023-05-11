Samsun'da kırsaldaki bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, kırsalda bulunan 263 bisiklet ve motosiklet sürücüsüne reflektif yelek dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Trafik Haftası dolayısıyla "Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda Jandarma Motorlu Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Ahmet Erkan Doğan, kırsalda yaşayan bisiklet ve motosiklet sürücülerine, trafik kurallarına, ışık ve levhalara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Programda 263 bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerde reflektif kıyafet kullanımının zorunlu hale getirilmesi dolayısıyla reflektif yelek verildi.

Programa Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı katıldı.

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