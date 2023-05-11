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Ticaret Bakanı Muş, İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini değerlendirdi:

AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili, "Kimler devreye girdi, ne oldu, hangi siyasi mühendislik çalışmaları yapıldı, onu bilemiyorum ama bildiğim bir tek şey var. Bu tip siyasal mühendislik işlerinin içinde olmadık, toplum mühendisliği içerisine hiçbir zaman girmedik." dedi.

Ticaret Bakanı Muş, İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini değerlendirdi:

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili, "Kimler devreye girdi, ne oldu, hangi siyasi mühendislik çalışmaları yapıldı, onu bilemiyorum ama bildiğim bir tek şey var. Bu tip siyasal mühendislik işlerinin içinde olmadık, toplum mühendisliği içerisine hiçbir zaman girmedik." dedi.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı .

Samsun'a yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Muş, "Hep üretimin altyapısı, daha fazla üretim, daha fazla istihdam için yaptıklarımı ve yapabileceklerimizi konuşuyoruz. Amacımız daha fazla yatırım çekmek. Ekonomik altyapımızı güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendiren Muş, şunları söyledi:

"Biz kendi işimize, kendi gündemimize bakıyoruz. Biz siyaseti milletimizle yaptık, doğru yaptık. Doğru bilgi vereceğiz insanlara, net olacağız. Kimler devreye girdi, ne oldu, hangi siyasi mühendislik çalışmaları yapıldı, onu bilemiyorum ama bildiğim bir tek şey var. Bu tip siyasal mühendislik işlerinin içinde olmadık, toplum mühendisliği içerisine hiçbir zaman girmedik. Bir şeyler yapıldığı aşikar. Biz kamuoyu yoklamalarında rahatız. Rahat olmayanlar siyasal mühendisliğe ihtiyaç duyar. Biz rahat şekilde seçimi ilk turda alacağımızı görüyoruz. Bunu biz gördüğümüz gibi diğerleri de görüyor. Siyasal mühendislik çalışmaları hiçbir zaman tutmaz. Bu işin arkasında kim var, nasıl yapıldı? Çeşitli iddialar var kamuoyunda dolaşan, onları bilemiyorum. Biz Samsun'u, Türkiye'yi büyütmenin derdindeyiz. Millete verdiğimiz sözün gereğini yapmanın derdindeyiz. İnsanlara doğru bilgi vermeyi, insanları aldatmamayı şiar edindik. Bu işi kimin organize ettiği, kimlerin bu işi planladığı zamanla kamuoyuna yansıyacak. Millet bunları görecek. Biz bu tartışmaların içinde olmayacağız."

Muş, Türkiye'nin üretimle alakalı ciddi gücü bulunduğuna işaret ederek, "2021'de yüzde 11,4, geçen sene yüzde 5,6 büyüdük. Dolayısıyla Türkiye büyümede OECD içerisindeki iki ülkeden biri. Bütün dünyada enflasyon var. Bunun çeşitli tedbirleri vardır. Bunu zamana yayarak yaparsanız, kontrol altına alabilirsiniz. Keskin yaparsanız küçülme getirir, işletmeler durur, işsizlik artar. Kademeli olarak kontrol altına alıyorsunuz, bu yaşadığımız o. Türkiye'yi seçimden sonra yönetmeye devam edeceğiz. Biz üretimden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muş, doların seçimden sonra artacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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