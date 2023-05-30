Vefat eden Cumhuriyet Savcısı Akkaya'nın cenazesi, Samsun'da defnedildi

SAMSUN (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 42 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya'nın cenazesi, Samsun'da toprağa verildi.
Bir süre önce pankreas iltihaplanması nedeniyle tedavi gördükten sonra taburcu edilen Akkaya, iki gün önce rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesinde vefat etti.
Cenazesi Samsun'a getirilen Akkaya için Samsun Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi.
Törenin ardından Akkaya'nın cenazesi, Büyük Cami bahçesine getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Akkaya'nın cenazesi, 19 Mayıs ilçesindeki kabristanlıkta defnedildi.
Cenazeye Akkaya'nın eşi hakim Elif Akkaya ve yakınları ile Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, mesai arkadaşları ve emniyet personeli katıldı.