Ladik Belediye Başkanı Özel'in cenazesi ilçede defnedildi

SAMSUN (AA) - Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Samsun Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in cenazesi defnedildi.

Bir süredir kanserle mücadele eden ve dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Özel'in cenazesi Ladik ilçesine getirildi.

Ladik Avcı Sultan Mehmet Cami'sinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Özel'in naaşı aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Özel'in eşi Gürkan Özel, kızları Dilruba İlayda Özel ve Dilsude İlayhan Özel'in yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, OMÜ Rektörü Yavuz Ünal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.