OMÜ'den Tercih Süreci Tanıtım Günleri

SAMSUN (AA) - Ondokuzmayıs Ünivesitesi (OMÜ), Tercih Süreci Tanıtım Günleri yapacak.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılmasının ardından başlayan tercih sürecinde düzenleyeceği OMÜ Tercih Süreci Tanıtım Günleri'nde üniversite hayali kuran adaylarla yüz yüze ve çevrim içi formatta buluşacak.

27-28-31 Temmuz ile1-2-3-4 Ağustos 2023 tarihlerinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında organize edilecek OMÜ Tercih Süreci Tanıtım Günleri'nin adresi merkez Kurupelit Kampüsü'ndeki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKM) olacak.

Tanıtım günlerinde akademisyenler, uzmanlar, idari personel ve OMÜ'lü öğrencilerden oluşan tanıtım ekibi, üniversite bünyesindeki fakülteler ve meslek yüksekokullarını her yönüyle aday öğrencilere tanıtacak.