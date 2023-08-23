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        Samsun'da iki mahallede mekanik katlı otopark inşası sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:26 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:38
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        Samsun'da iki mahallede mekanik katlı otopark inşası sürüyor
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        SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde devam eden iki mekanik katlı otopark projesi ile ilçenin otopark sorununa kalıcı çözüm sunmayı hedefliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir içi trafiği rahatlatmak ve kent genelinde otopark kapasitesini yükseltmek amacıyla Gazi Otoparkı ve Çiftlik Otoparkı projelerinde çalışmalar sürüyor.

        Rasathane Mahallesi'nde inşası süren 169 araç kapasiteli Çiftlik Otoparkı projesinin yüzde 25'i tamamlandı. 19 Mayıs Mahallesi'nde inşa edilen 104 araçlık Gazi Otoparkı projesi ise yüzde 45 fiziki gerçekleşme oranına ulaştı. İki otopark projesi 3'ü bodrum kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa ediliyor. Mekanik sistem otoparkların yer aldığı alanda ayrıca vatandaşların soluk alabileceği meydan, kafe ve çocuk parkları da yer alacak.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Son teknolojiyi kullanarak yaptığımız yeni yatırımlarla otopark sorununa yönelik kalıcı çözümler ortaya koyuyoruz. İlkadım ilçemize de 2 otopark kazandırıyoruz. Mekanik sistemle çalışacak otopark projeleri hızla ilerliyor. Projelerin tamamlanmasıyla bölgede park konusunda yaşanan problem ortadan kalkacak. İki otopark projesi de bittiğinde tamamen mekanik bir sistem ile hız enerji verimliliği yüksek yazılımla vatandaşlarımızın hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.

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