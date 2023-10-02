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        Canik'te kuvvetli sağanak yağışa karşı ekipler yoğun mesai yaptı

        Samsun'un Canik ilçesinde kuvvetli sağanak yağışa karşı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:08
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        Canik'te kuvvetli sağanak yağışa karşı ekipler yoğun mesai yaptı
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        Samsun'un Canik ilçesinde kuvvetli sağanak yağışa karşı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehri etkisi altına alan sağanak yağışlardan, ilçe sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin büyük çaba gösteriyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gök gürültülü sağanak yağış uyarılarının hemen ardından ilçede önlem alan Canik Belediyesi, sağanak yağışlar süresince ilçede kontrol ve temizlik çalışmalarına devam etti. Ekipler tarafından alınan önlemler neticesinde ilçede sağanak yağışlardan dolayı herhangi bir aksaklık yaşanmazken, ekipler ilçe genelinde kuvvetli yağışlar süresinde mazgal temizliği, yağmur suyu gider temizliği ve su tahliyesi çalışmaları yaptı.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ekiplerin hazır halde olduklarını ve ilçede şiddetli yağışlara karşı çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

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