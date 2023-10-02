Ağaçtan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde, ağaçtan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede öldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde, ağaçtan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, Amasya'nın Halifeli köyünde ikamet eden İbrahim Çetin (74), ağaçtan düşerek ağır yaralandı.
Amasya'da kaldırıldığı hastaneden ambulansla Bafra'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Çetin, yoğun bakıma alındı.
Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.