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        Ağaçtan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti

        Samsun'un Bafra ilçesinde, ağaçtan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:44 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:44
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        Ağaçtan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, ağaçtan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede öldü.

        Alınan bilgiye göre, Amasya'nın Halifeli köyünde ikamet eden İbrahim Çetin (74), ağaçtan düşerek ağır yaralandı.

        Amasya'da kaldırıldığı hastaneden ambulansla Bafra'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Çetin, yoğun bakıma alındı.

        Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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