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        Samsunspor, Çaykur Rizespor maçını kazanmak istiyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un antrenörü Emre Bayraktar, bu hafta doğru oynayarak istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:13 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:13
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        Samsunspor, Çaykur Rizespor maçını kazanmak istiyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un antrenörü Emre Bayraktar, bu hafta doğru oynayarak istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi.

        Bayraktar, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 8 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladıklarını hatırlattı.

        Günde çift idman yaptıklarını anlatan Bayraktar, "Çaykur Rizespor 7 maçta 11 puan topladı. Sahada koşan, mücadele eden, takım oyunu oynayan, dirençli bir takım. Rakibin pozitif durumu geçen seneden 5-6 oyuncusunun ilk 11'de mücadele etmesidir. Bunun üzerine transfer yaptılar. Biz de şu ana kadar saha sonuçları olarak istediğimizi alamadık ama her hafta yeni bir sayfa açıyoruz. Geçmişi konuşmak bize çok şey kazandırmayacak. Bu hafta doğru oyunu oynayıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.

        Bayraktar, sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi vererek, "Taylan Antalyalı'nın sakatlığı devam ediyor. Marc Bola'nın tedavisi sürüyor. Yunus Emre Çift'in de tedavisi fizyoterapist eşliğinde devam ediyor. Gaetan Laura da bu hafta başı takıma katıldı." ifadesini kullandı.

        - "13 gol yedik, bu çok fazla"

        Takımın çok kolay gol yemesine de değinen Bayraktar, "Bir takımın çok gol atması ya da yemesi takımın geneli ile alakalı. Defans sadece 4 kişinin sorumluluğunda değil. Savunmanın yaptığı hatadan değil, hata yapıyorsak takım olarak hata yapıyoruz. 13 gol yedik, bu çok fazla. Bunu azaltmak için çalışıyoruz. Bu hafta takım savunması ağırlıklı çalıştık. Çok gol yeme sorununu takım olarak halletmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenör Bayraktar yönetiminde çalışan futbolcular ısınma koşusu, kültür fizik ve çift kale maç yaptı.

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