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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:33 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:33
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, operasyonda, aralarında, tasarlayarak öldürme suçundan 18 yıl, uyuşturucu madde kullanmaktan 5 yıl 18 gün ve yine uyuşturucu madde kullanmaktan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 17 kişinin yakalandığı kaydedildi.

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