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        Samsun'da iki hırsızlık olayına karışan 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, iki hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:55
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        Samsun'da iki hırsızlık olayına karışan 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, iki hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Kirazlık Mahallesi'nde iki evden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, kurt köpeği yavrusu, 3 elektrikli matkap, bisiklet, 2 elektrikli testere, 4 oto lastiği, 2 elektrikli ısıtıcı, 2 radyo, elektrikli spiral, çeşitli bakır süs eşyaları ve ofis koltuğu ele geçirildi.

        Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

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