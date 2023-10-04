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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:29 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:36
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen ev, iş yeri ve araçlarda narkotik dedektör köpekleriyle arama yapıldı.

        Aramalarda, 3 kenevir öğütme ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kilo 250 gram kubar esrar, 7,5 gram metamfetamin, 14 kök Hint keneviri, bir miktar sentetik ecza hapı ile kenevir tohumu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.Ö. tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda 9 şüpheli hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

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