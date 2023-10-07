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        Samsun'da 600 metrelik sahipsiz ağa takılan 200 kilogram balık göle bırakıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Altınkaya Baraj Gölü'nde 600 metre uzunluğundaki sahipsiz ağa takılan 200 kilogram canlı balık suya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 20:42 Güncelleme: 07.10.2023 - 20:51
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        Samsun'da 600 metrelik sahipsiz ağa takılan 200 kilogram balık göle bırakıldı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Altınkaya Baraj Gölü'nde 600 metre uzunluğundaki sahipsiz ağa takılan 200 kilogram canlı balık suya salındı.

        Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Altınkaya Baraj Gölü'nde kıyı seyir ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Ekipler, 600 metre uzunluğundaki sahipsiz ağı bir haftadır gölde serili olduğunu tespit ederek topladı.

        Ağa takılan 100 kilogram canlı levrekle 100 kilogram sazan göle bırakıldı.

        El konulan ağ, tutanakla Vezirköprü Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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