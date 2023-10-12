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        Samsun'da 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:14
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        Samsun'da 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 184 kişi ve 65 araç sorgulaması yapıldı.

        Denetimlerde 1 kilo 30 gram esrar, 83 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 6 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 3 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 4 kartuş ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şüpheli ile basit yaralama suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Ayrıca ekipler, Bafra ilçesi Meşelitürkmenler Mahallesi'nde bir şüphelinin ikametine düzenledikleri operasyonda 245 gram esrar buldu.

        Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

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