Samsun'da selde zarar gören köprü yenileniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinde zarar gören Kababürük Köprüsü'nün yerine laboratuvarda kırım testleriyle beton kalitesini belirlediği yeni köprü inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, standartlara uygun olmadığı için yetersiz kalan, sel ve taşkınlarda zarar görerek trafiğe kapanan Tekkeköy ilçesindeki Kababürük Köprüsü yenileniyor.

Tekkeköy ve Çarşamba ilçeleri arasında 20 mahalleyi birbirine bağlayan alternatif güzergahtaki köprü, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüğünün standartlarında inşa ediliyor.

Temel çalışmaları tamamlanan köprünün ayak inşaatına başlandı. Beton kalitesine dikket edilen köprü 41,7 metre uzunluğda olacak.

Kababürük Köprü'nün teknik açıdan doğrusal bir zemine yerleştirilmesi için derenin debi değerleri hesaplandı, 90 derecelik virajlar 45 dereceye düşürüldü. Köprünün yüksekliği 30 metreden yaklaşık 42 metreye, genişliği ise 8 metreye çıkarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, köprünün hizmete açıldığında taşkınlardan etkilenmeyeceğini, sürücü ve yayalara güvenli ulaşım imkanı sunulacağını bildirdi.

Tekkeköy'de günün her saati trafiğin aktif olduğu Kababürük Köprüsü için özel bir çalışma gerçekleştirildiğini aktaran Demir, "Eski demir yolu köprüsünden daha yüksek olmasına rağmen taşkın nedeniyle sürekli trafiğe kapanan köprüyü yenileme kararı aldık. Yaşadığımız son sel afetinde de doğru karar verdiğimizi gördük. Temel kazısına mayıs ayında başladığımız köprüde ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni köprümüzü, yüksek ve çift şeritli olarak yakında halkımızın hizmetine sunacağız. Köprü inşaatında laboratuvarımızdaki kırım testlerinden sonra ürettirdiğimiz beton harcını kullanıyoruz. Bu da daha sağlıklı kalite kontrolü yapmamızı sağlıyor. Şu an perde imalatımız bitmek üzere. Bir buçuk ay içinde de köprümüz tamamıyla bitirmiş olacak." ifadelerini kullandı.