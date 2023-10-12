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        CHP Samsun İl Başkanı seçilen Mehmet Özdağ görevi devraldı

        CHP Samsun İl Başkanı seçilen Mehmet Özdağ görevi törenle eski il başkanı Fatih Türkel'den devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:59
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        CHP Samsun İl Başkanı seçilen Mehmet Özdağ görevi devraldı
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        CHP Samsun İl Başkanı seçilen Mehmet Özdağ görevi törenle eski il başkanı Fatih Türkel'den devraldı.

        CHP İl Başkanlığında yapılan devir teslim töreninde partililere seslenen Özdağ, 2017 yılında partiye üye olduğunu anımsatarak bir önceki yönetime çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Özdağ, CHP Samsun 38. Olağan İl Kongresi'nin Türkiye'ye örnek olacak kardeşlik ve parti hukuku içinde bir kongre süreci olduğunu ifade ederek, "Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. İki defa milletvekili adayı oldum. Amma velakin il başkanlığına aday olmanın bu kadar zor bir görev olduğu, seçim sürecinin bu kadar çetrefilli olacağını tahmin etmedim. Samsun'u 17 ilçesiyle en az üç tur attık. Sahada neredeyse değmediğimiz partilimiz kalmadı." dedi.

        Partide yaşanan coşku ve hizmet aşkının kentin sokaklarına yayılacağına inandığını ifade eden Özdağ, "Bugün artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci görevi Samsun kenti için Samsun halkı için en iyisi neyse onu yapmaya çalışmak olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Samsun'da birinci parti yapmaya çalışacağız hep birlikte. Zorlu bir yol bizi bekliyor. Bu gönül birlikteliği, bu enerjiye bu samimiyete hiçbir güç karşı koyamayacak." diye konuştu.

        Görevini devreden Fatih Türkel ise partilerinde kongre sonrası kaybedenin olmadığını ifade ederek, Mehmet Özdağ'ın vereceği her görevi samimiyetle yerine getireceğini dile getirdi.

        Devir teslim töreninin ardından eski ve yeni yönetim birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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