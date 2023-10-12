Samsun ve çevre illerdeki AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırılarına tepki AK Parti'nin Samsun, Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Çorum il başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

AK Parti'nin Samsun, Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Çorum il başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Haluk Bülbül, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda 1000'i aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını hatırlattı.

Dünyanın, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğüne işaret eden Bülbül, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış, yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir." dedi.

Bülbül, sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmadıklarını vurgulayarak "Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın." ifadelerini kullandı.

- Çorum

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 10 Ekim'de Gazze Şeridi'ne abluka ilan ettiğini anlattı.

Filistin halkının yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını, yaşam koşullarının her geçen gün kötüleştiğini aktaran Günay, "Gazze'de ibadethane, hastane ve okullar acımasızca vuruluyor. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir." diye konuştu.

Gazze halkının barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürdüğünü dile getiren Günay, "1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Sivil yerleşimlerin hedef alınmasını da doğru bulmadıklarının altını çizen Günay, "Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz." dedi.

- Kastamonu

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, parti binasında yaptığı açıklamada, Gazze halkının yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığına dikkati çekti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Abluka savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın."

- Amasya

AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto da il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

Gazze halkının yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğine işaret eden Toto, "Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır." diye konuştu.

- Çankırı

AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan da parti binasında yaptığı açıklamada, Gazze halkının yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını, yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğini söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Abluka uygulamaları, savaş ahlakına uymamaktadır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."