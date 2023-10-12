Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun ve çevre illerdeki AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırılarına tepki

        AK Parti'nin Samsun, Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Çorum il başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun ve çevre illerdeki AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırılarına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'nin Samsun, Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Çorum il başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

        AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Haluk Bülbül, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda 1000'i aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını hatırlattı.

        Dünyanın, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğüne işaret eden Bülbül, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış, yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir." dedi.

        Bülbül, sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmadıklarını vurgulayarak "Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın." ifadelerini kullandı.

        - Çorum

        AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 10 Ekim'de Gazze Şeridi'ne abluka ilan ettiğini anlattı.

        Filistin halkının yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını, yaşam koşullarının her geçen gün kötüleştiğini aktaran Günay, "Gazze'de ibadethane, hastane ve okullar acımasızca vuruluyor. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir." diye konuştu.

        Gazze halkının barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürdüğünü dile getiren Günay, "1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

        Sivil yerleşimlerin hedef alınmasını da doğru bulmadıklarının altını çizen Günay, "Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz." dedi.

        - Kastamonu

        AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, parti binasında yaptığı açıklamada, Gazze halkının yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığına dikkati çekti.

        İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

        "Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Abluka savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın."

        - Amasya

        AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto da il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

        Gazze halkının yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğine işaret eden Toto, "Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır." diye konuştu.

        - Çankırı

        AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan da parti binasında yaptığı açıklamada, Gazze halkının yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını, yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğini söyledi.

        Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Abluka uygulamaları, savaş ahlakına uymamaktadır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından KARADENİZBİRLİK, yağ fiyatları...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından KARADENİZBİRLİK, yağ fiyatları...
        GÜNCELLEME - Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisine adli kontrol
        GÜNCELLEME - Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisine adli kontrol
        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı
        Samsunspor´un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, ilk antrenmanına çıktı
        Samsunspor´un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, ilk antrenmanına çıktı
        CHP Samsun İl Başkanı seçilen Mehmet Özdağ görevi devraldı
        CHP Samsun İl Başkanı seçilen Mehmet Özdağ görevi devraldı
        Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den deprem bölgesindeki öğrencilere ziyar...
        Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den deprem bölgesindeki öğrencilere ziyar...