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        Terme Çayı'nda sel ve taşkınları önlemek için ıslah çalışmaları başladı

        Samsun'un Terme ilçesinde, sel ve taşkınları önlemek için Terme Çayı'nda ıslah çalışmalarının başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 21:25 Güncelleme: 15.10.2023 - 21:44
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        Terme Çayı'nda sel ve taşkınları önlemek için ıslah çalışmaları başladı
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        Samsun'un Terme ilçesinde, sel ve taşkınları önlemek için Terme Çayı'nda ıslah çalışmalarının başladığı bildirildi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce Terme Çayı Islah Projesi kapsamında ilçe merkezinden geçen çay yatağının genişliği 40 metreden 80 metreye çıkarılacak.

        Belediye Başkanı Ali Kılıç, AA muhabirine, ihalesi tamamlanan projede yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını belirtti.

        Projeyle ilgili çalışmalara geçen hafta itibariyle başlandığını aktaran Kılıç, "Bu proje öncelikle, Terme'de esnafımızı, insanımızı, çiftçimizi, tarımla uğraşan birçok insanımızı sel kabusundan kurtarmış olacaktır." dedi.

        Kılıç, şu bilgileri verdi:

        "İlk etabı yaklaşık 400 milyon liralık bir proje. İlk etabında Ordu-Samsun kara yolunun geçiş köprüsü olan köprüden şehir merkezine doğru yaklaşık 600 metre uzunluğundaki hattın sağ ve sollu, her iki yön hattında da fore kazıklı sistemle ırmağa kanal set yapıyoruz. Fore kazıkların önüne beton duvarlar kurarak estetik anlamda da çevreyi güzelleştiriyoruz. Irmak yapısı her iki taraftan da alınmak suretiyle 40 metreden 80 metre genişliğe çıkartılıyor." diye konuştu.

        Irmağın üzerinde çelik köprülerin de yapılacağını anlatan Kılıç, "Terme'ye yukarıya doğru istimlak edilen binaların yıkımıyla birlikte Terme Irmak Islah Projesini üst kotlara doğru Salıpazarı Barajı, sel kapanı, tersip bentlerinin bitimiyle inanıyorum ki şehrimizin en önemli sorunu olan, 50 yıllık sorunu olan sel kabusundan uyanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Terme Belediye Başkanı Kılıç, ilçenin içme suyu sorununun da çözüleceğini de aktararak, şunları kaydetti:

        "Bu proje bittiği zaman aynı zamanda Terme'nin içme suyuyla ilgili kesinlikle hiçbir sorunu kalmayacak. Daha şimdiden Salıpazarı Barajı'yla entegre olarak şehir merkezindeki su hatlarının tamamı da yenileniyor. Baraj bittiğinde bölgemizin içme suyu, sulama ve sel tehlikesini tamamen ortadan kaldırmış olacağız."

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