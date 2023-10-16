Havza'da böbrek hastalıklarına iyi geldiği söylenen su rağbet görüyor Samsun'un Havza ilçesinde böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği için şifalı olduğuna inanılan su, Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor.

Samsun'un Havza ilçesinde böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği için şifalı olduğuna inanılan su, Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor.

Doğançayır Mahallesinde bulunan ve mahallenin eski ismi ile anılan Musurcuk suyu, böbrek taşı düşürdüğü inancıyla insanların talebini görüyor.

Su almak için Doğançayır Mahallesine gelen Davut Özkan yakınlarına göndermek için su aldığını ifade ederek, "Bu suyun böbrek hastalıklarına ve taş düşürmeye yaradığını duyan eşimiz dostumuz bizleri arayıp su istiyorlar. Biz de hasta olanlara şifa olsun diye paketleyip kargo ile gönderiyoruz." dedi.

Özkan, daha önceden Adana'ya su gönderdiğini, bu suları ise Ankara'ya göndereceğini söyledi.