Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        İlkadım Belediyesi tarafından yapılan Mahalle Kreş ve Kültür Evi açıldı

        İlkadım Belediyesi tarafından yapılan Mahalle Kreş ve Kültür Evi, açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkadım Belediyesi tarafından yapılan Mahalle Kreş ve Kültür Evi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlkadım Belediyesi tarafından yapılan Mahalle Kreş ve Kültür Evi, açıldı.

        Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kadıköy Mahallesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmaya, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını lanetleyerek başladı.

        Demirtaş, kreş ve kültür evlerinin 5'incisini açtıklarını belirterek, burada hem çocuklara hem de annelere hizmet verdiklerini söyledi.

        Çocukların kişiliklerinin oluşmasında 4-6 yaş arasının önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Topluma katkı sağlama, bilgilerini genişleterek kişilik ve kimlik kazandırma bakımından çocuklara katkı vereceğimizi düşünerek bu uygulamayı başlattık. Dar gelirli ailelerin imkanları sınırlı. Kreşlerimizde annelere dikiş, nakış ve farklı kurslar da veriyoruz. Anneler, çocuklarıyla aynı kültür evinde olabilecek. Burada hem çocuğumuzun gelişmesi hem de aile büyüklerinin kişisel becerilerini geliştirmesi için çaba içerisindeyim Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu program bundan sonra diğer mahallelerde de devam edecek."

        Demirtaş, konuşmanın ardından açılışı yapılan kreş ve kültür evini gezdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
        Salıpazarı Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        Salıpazarı Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        Ağabeyini yaralayanı tüfekle vurdu; tutuklandı
        Ağabeyini yaralayanı tüfekle vurdu; tutuklandı
        İŞKUR'un "Yol Arkadaşım" tırı Samsun'a ulaştı
        İŞKUR'un "Yol Arkadaşım" tırı Samsun'a ulaştı
        Samsun'da 1122 kişi, 147 araç sorgulandı; 39 kişiye adli işlem yapıldı
        Samsun'da 1122 kişi, 147 araç sorgulandı; 39 kişiye adli işlem yapıldı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli yakalandı