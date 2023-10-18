İlkadım Belediyesi tarafından yapılan Mahalle Kreş ve Kültür Evi açıldı İlkadım Belediyesi tarafından yapılan Mahalle Kreş ve Kültür Evi, açıldı.

İlkadım Belediyesi tarafından yapılan Mahalle Kreş ve Kültür Evi, açıldı.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kadıköy Mahallesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmaya, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını lanetleyerek başladı.

Demirtaş, kreş ve kültür evlerinin 5'incisini açtıklarını belirterek, burada hem çocuklara hem de annelere hizmet verdiklerini söyledi.

Çocukların kişiliklerinin oluşmasında 4-6 yaş arasının önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Topluma katkı sağlama, bilgilerini genişleterek kişilik ve kimlik kazandırma bakımından çocuklara katkı vereceğimizi düşünerek bu uygulamayı başlattık. Dar gelirli ailelerin imkanları sınırlı. Kreşlerimizde annelere dikiş, nakış ve farklı kurslar da veriyoruz. Anneler, çocuklarıyla aynı kültür evinde olabilecek. Burada hem çocuğumuzun gelişmesi hem de aile büyüklerinin kişisel becerilerini geliştirmesi için çaba içerisindeyim Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu program bundan sonra diğer mahallelerde de devam edecek."

Demirtaş, konuşmanın ardından açılışı yapılan kreş ve kültür evini gezdi.