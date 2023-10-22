Bafra'da Cumhuriyet Futbol Turnuvası başladı

Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası, başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, kamu çalışanları, esnaf, mahalle sakinleri ve okulların kurduğu 12 takım, 170 sporcu katıldı.

Bafra çim sahada düzenlenen futbol turnuvasında konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, "Bafra Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen, Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası şenlikleri, Futbol branşı turnuvası açılış maçları ile başladı, tüm Bafralı hemşehrilerimiz maçlarımıza davetlidir." dedi.